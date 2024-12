Varese Destination Wedding a Ville Ponti, al Creanza Christmas Market

Ci sarà anche Varese Destination Wedding, il progetto di Camera di Commercio che riunisce gli operatori delle cerimonie, tra i protagonisti dell’edizione 2024 di “Creanza Christmas Market e il Signor Panettone”, in programma nel prossimo fine settimana alle Ville Ponti: sabato 7 e domenica 8 dicembre, dalle 10 alle 19, le sale del centro congressi ospiteranno quello che è un ormai consueto appuntamento natalizio dedicato a tutti gli amanti dell’artigianato, della tradizione ma anche dei dolci, in particolare proprio quel panettone che è simbolo delle festività italiane.

La presenza tra gli ottanta stand della rassegna sarà l’occasione per Varese Destination Wedding di valorizzare l’offerta legata ai matrimoni e agli eventi in generale sul territorio della provincia di Varese.

Questo grazie a uno spazio che metterà in contatto i visitatori, provenienti anche da Milano e dal Canton Ticino, con una selezione dei partner del progetto: location, servizi di catering, fotografi e musicisti e, in generale, rappresentanti dell’intera filiera delle cerimonie.