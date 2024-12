VareseNews premiato per la sua capacità di fare rete con Materia

“La campagna di Anche Io Sono Materia, è l’ennesima prova che quando si fa rete, tutto è possibile!

Pioniere del giornalismo online, VareseNews è riuscito a coinvolgere associazioni, aziende, singoli cittadini, giornalisti, realtà grandi e piccole del territorio per riaprire la ex scuola di Sant’Alessandro (VA) e renderla uno spazio accogliente per tutti.

Grazie un accompagnamento sartoriale intensivo da parte di Ginger, ha lanciato non una, non due, ma ben tre campagne in pochi mesi! E il territorio ha risposto con entusiasmo, confermando il forte legame che il giornale ha saputo mantenere con la sua comunità negli anni. Questo progetto è proprio un esempio lampante di come il crowdfunding possa rafforzare il legame con il territorio e dare voce a una comunità intera.

Ecco perché abbiamo deciso di premiarlo con i l Ginger Award per La Squadra che ha fatto più rete 2024!”

Il riconoscimento di Ginger non può che farci piacere. Conferma la bontà della scelta di fare un crowdfunding per la nostra nuova sede. In questi mesi abbiamo imparato molto ed è stata un’esperienza notevole di cui parleremo appena termineranno i due nuovi progetti. Fare rete può essere solo uno slogan, oppure una prassi. La differenza la vedi nei risultati. Grazie a Ginger abbiamo sperimentato modalità nuove di lavoro e i frutti sono arrivati. Grazie a loro, al loro team e grazie a tutti voi per aver sostenuto le nostre proposte.

I nuovi progetti

Come indicato da Ginger dopo il primo progetto ne abbiamo lanciati altri due che sono ancora attivi.

Il laboratorio per il giornalismo sarà una vera innovazione.

La via delle api una proposta culturalmente affascinante e che mette al centro la sostenibilità ambientale con la cultura, il turismo e la formazione.

