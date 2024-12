Vento forte sul Varesotto, diversi interventi dei vigili del fuoco

Nella serata di lunedì 23 dicembre il vento ha soffiato forte sul Varesotto. Raffiche potenti che hanno fatto cadere rami e in alcuni casi anche alberi interi.

I vigili del fuoco sono intervenuti in tutta il territorio provinciale per liberare strade e mettere in sicurezza aree. Interventi che si sono susseguiti tra Valganna, Varese, Cadrezzate a anche tra la Rasa e Brinzio, dove una pianta ha bloccato la strada.

In particolare, verso le ore 22:00 i vigili del fuoco di Ispra sono intervenuti nel comune di Cadrezzate, in via alle Motte, e in altre zone del paese per dei grossi alberi caduti che hanno bloccato completamente la sede stradale.