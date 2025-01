A Castronno la storia degli Imi, i soldati italiani ridotti a “schiavi di Hitler”

Venerdì 31 gennaio, alle ore 20:30, la Sala Polivalente del Comune di Castronno ospiterà un appuntamento culturale promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Castronno in collaborazione con l’Associazione Ali Libere e Marlin Editore, che vedrà protagonista Massimo Zaninelli, che presenterà il romanzo storico “I Quindici Sciacalli”.

Il volume mescola narrazione storica e fiction, raccontando la deportazione degli Internati Militari Italiani, i soldati italiani diventati “schiavi di Hitler”: la storia viene proposta in occasione del Giorno della Memoria (l’evento è proposto anche per il Giorno del Ricordo).

Muovendosi su due piani temporali diversi e attraverso un espediente narrativo, il romanzo indaga anche il silenzio che a lungo ha celato la storia degli IMI, riscoperta solo in decenni recenti.

Attraverso un linguaggio coinvolgente, Zaninelli restituisce al lettore la complessità di un periodo caratterizzato da dolore e resilienza.

Ad arricchire l’evento, ci sarà un’esposizione fotografica curata dal Gruppo Fotografico Arcobaleno, che offrirà un ulteriore spunto di riflessione visiva e storica.