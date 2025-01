A Cocquio Trevisago la minoranza va all’attacco sullo spaccio nei boschi

I consiglieri di minoranza del Comune di Cocquio Trevisago – Andrea Andreoli, Daria Ballarin, Vittorio Griffini e Giorgio Munaretto – hanno presentato un’interpellanza al sindaco Danilo Centrella e alla Giunta Comunale, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle aree verdi e boschive del territorio.

La segnalazione arriva in seguito a numerosi episodi di «spaccio e delinquenza che, secondo i cittadini, si sarebbero intensificati negli ultimi tempi».

I consiglieri richiamano l’attenzione sul bisogno di maggiori risorse per la prevenzione e il contrasto di questi fenomeni, chiedendo interventi concreti per restituire le aree verdi alla fruizione sicura della comunità. Tra le richieste principali figurano la necessità di ensibilizzazione delle istituzioni superiori e richiesta di maggiore presidio sul territorio, e iniziative specifiche per garantire la sicurezza e favorire una frequentazione sicura delle aree verdi da parte dei cittadini.

Il tema dello spaccio nei boschi, presente da anni nelle zone della Valcuvia, è stato oggetto negli ultimi giorni di una lettera presentata al prefetto di Varese d parte dei sindaci dei Comuni di Orino e Castello Cabiaglio che ipotizza l’istituzione di “zone rosse“ in alcuni tratti di bosco soggetti allo spaccio. Sul punto i consiglieri chiedono conto all’amministrazione.