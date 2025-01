A8, annullata la chiusura dell’uscita di Castellanza prevista tra il 21 di il 22 gennaio

Sulla A8 Milano-Varese, è stata annullata la chiusura dell’uscita di Castellanza, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 21, alle 5:00 di mercoledì 22 gennaio.

Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne di seguito indicate, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore:

-dalle 21:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire a Solbiate Arno o a Gallarate;

-dalle 21:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire a Solbiate Arno o a Gallarate;

-dalle 21:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire a Legnano o a Busto Arsizio;

-dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire a Solbiate Arno o a Gallarate;

-dalle 21:00 di venerdì 24 alle 5:00 di sabato 25 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire a Legnano o a Busto Arsizio.