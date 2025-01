Abbandona rifiuti a Travedona Monate, identificato e sanzionato dalla Polizia locale

La Polizia locale di Travedona Monate ha sanzionato una persona sorpresa ad abbandonare un sacco di rifiuti indifferenziati in un cestino pubblico, invece di conferirlo nella raccolta differenziata. Il responsabile è stato identificato anche grazie all’ausilio del sistema di videosorveglianza comunale e alcune testimonianze dei cittadini.

«Il reato di abbandono dei rifiuti, in determinate condizioni, da ottobre dell’anno scorso è diventato un reato penale – spiega il comandante della Polizia locale Roberto Molla -. Chiunque compia questo reato è punito con ammenda da mille a 10mila euro come dice la nuova norma».

In caso di deposito nei cestini pubblici di rifiuti solidi urbani, in maniera difforme dalle previsioni del regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la sanzione amministrativa può arrivare a 900 euro e in caso di recidiva raddoppia. In questa circostanza è stata comminata una sanzione amministrativa di 450 euro.

Renato Aldeni, consigliere con delega ambiente, è felice che la collaborazione con la Polizia Locale stia portando dei risultati: «È da tempo che stiamo controllando il nostro Comune, perché sono sempre più frequenti gli abbandoni di rifiuti, anche nei nostri boschi. Questo è solo l’inizio, continueremo la sorveglianza».

Anche il sindaco Angelo Fiombo sottolinea l’impegno dell’Amministrazione: «Purtroppo bastano poche persone senza senso civico per generare danni a tutta la comunità. Chiediamo ai cittadini di segnalare gli abbandoni e ad aiutarci a identificare chi li compie».

A breve a Travedona Monate verrà istituito un gruppo di volontari che periodicamente passerà nelle strade e nei boschi per ripulirli da rifiuti abbandonati e immondizia.