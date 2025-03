Sulla statale Vergiate-Besozzo quattro nuove rotatorie in arrivo a Comabbio e Travedona Monate

Lungo la statale Vergiate-Besozzo sorgeranno altre quattro rotatorie per sostituire altrettanti incroci semaforici a Comabbio e a Travedona Monate. Lo ha confermato il Ministero dei Trasporti, che ha avvisato il sindaco di Bardello con Malgesso e Bregano Giuseppe Iocca di aver incaricato Anas della realizzazione di tre nuovi cantieri sulla Statale, mentre il quarto sarà gestito dalla Provincia di Varese.

A Comabbio saranno quindi rimossi i semafori su tutti gli incroci con la SS629 del paese. Nello specifico, Anas si occuperà dei cantieri all’intersezione vicina al centro medico e a quella di fronte al cementificio, mentre la Provincia di Varese realizzerà la rotonda all’incrocio tra la Statale e la Provinciale. A Travedona Monate, invece, sarà interessato l’incrocio tra la SS629 e la strada che collega il centro di Travedona con la località di Monate.

Il progetto è in fase di studio e ancora non si conoscono i tempi per la realizzazione delle nuove rotonde.

A che punto sono le tre rotonde già avviate

Le quattro nuove rotatorie rientrano in un progetto più grande volto a ridurre gli incroci semaforici lungo la SS629 per rendere il traffico più scorrevole e contemporaneamente aumentare la sicurezza della strada. Il piano era già cominciato alcuni anni fa con l’apertura dei cantieri delle prime tre rotonde a Malgesso, Mercallo e Vergiate.

La prima a essere completata è stata la rotatoria nel Comune di Mercallo. La rotatoria di Vergiate ha già preso forma e il cantiere è quasi concluso. Bisognerà invece aspettare ancora un po’ prima di vedere completata la rotonda di Malgesso. «A Malgesso – spiega il sindaco Iocca – ci sono stati dei rallentamenti causati da alcuni problemi coi collegamenti del metano, delle linee telefoniche e della rete elettrica, ma sono stati risolti e Anas ha confermato che per giugno la rotatoria dovrebbe essere pronta».

La rotatoria di Vergiate quasi ultimata