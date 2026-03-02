Trasmutatio: le opere di Ivan Sghirinzetti arrivano a Comabbio tra memoria e trasformazione

La sala Lucio Fontana di Comabbio ospita Trasmutatio, oltre la pelle: la mostra personale di Ivan Sghirinzetti, artista che negli ultimi anni ha sviluppato una ricerca intensa e riconoscibile sulla materia e sulla superficie come luoghi di memoria e trasformazione. Durante l’inaugurazione sabato 14 marzo alle 17:00, è possibile incontrare l’artista insieme alla curatrice Debora Ferrari e conoscere meglio le opere e il processo creativo che sta dietro.

Trenta opere che raccontano la “trasformazione”

La mostra di 30 lavori presenta un nucleo di opere recenti in cui carta, pigmenti e interventi materici costruiscono superfici che appaiono come vere e proprie pelli pittoriche: mappe sensibili, stratificate, attraversate dal tempo.

La ricerca di Sghirinzetti si inserisce nella linea della grande tradizione materica del secondo Novecento, da Lucio Fontana ad Alberto Burri, dove la superficie non è più supporto ma campo di esperienza. Tuttavia, il suo linguaggio è pienamente contemporaneo: le opere non raccontano immagini, ma stati, passaggi, trasformazioni. Le fratture diventano struttura, le sovrapposizioni memoria visibile, la materia luogo di ascolto.

«Nel lavoro di Ivan Sghirinzetti – afferma la curatrice Ferrari del testo critico in catalogo – la superficie non è mai solo immagine: è pelle, soglia, archivio del tempo. La sua ricerca prosegue la grande tradizione materica del Novecento, ma la traduce in una sensibilità pienamente contemporanea, dove la fragilità diventa struttura e la ferita si trasforma in forma di conoscenza».

Le opere nascono da un processo intimo e stratificato, in cui l’artista lavora la carta come un organismo vivo, alternando ritmo e silenzio, gesto e sospensione. La mostra si configura così come un’esperienza visiva ma anche percettiva, che invita il pubblico a sostare davanti alla superficie per coglierne la profondità.

Orari

La mostra è visitabile gratuitamente i sabati 21 e 28 marzo dalle 17:00 alle 19:00 e le domeniche 15, 22 e 29 marzo dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.