Beko regala un piano cottura al centro anziani di Travedona Monate

Beko, l’azienda che gestisce lo stabilimento industriale di Cassinetta, ha donato un nuovo piano cottura a induzione al centro anziani L’Angolo della Vita di Travedona Monate. (Nella foto, la consegna del piano cottura al sindaco Angelo Fiombo da parte del direttore di Beko Cassinetta Michele Zambotti)

È stato il sindaco di Travedona Monate Angelo Fiombo a consegnare l’elettrodomestico al presidente del centro anziani Gianni Pedroni. «Finalmente – commenta Pedroni – possiamo gustarci dei piccoli spuntini caldi. Questo piano cottura ci voleva proprio per rallegrare ancora di più l’atmosfera tra i frequentatori del nostro piccolo centro di aggregazione per anziani».

Beko aveva aiutato il Comune di Monate anche a novembre 2024 in occasione dell’inaugurazione di un vecchio appartamento destinato a ospitare una persona in difficoltà economiche e abitative, donando un elettrodomestico nuovo per la cucina.

L’Angolo della Vita sta ricevendo il sostegno dell’Amministrazione Comunale, in particolare dell’assessore Chiara Marzetta, che si sta impegnando ad arricchire la programmazione del centro anziani con vari laboratori di animazione psico-sociale e musicali. Recentemente si è svolto anche un incontro con i carabinieri, per allertare gli anziani a difendersi dalle possibili truffe che, sempre più frequentemente, vengono messe in atto ai loro danni.