A Travedona Monate un vecchio appartamento restaurato per aiutare chi è in difficoltà

Grazie al sostegno dei volontari, è stato ristrutturato e reso agibile un vecchio appartamento comunale a Travedona Monate in via I° maggio, che ha permesso ad una persona in carico ai Servizi sociali di poter essere ospitata in questo momento di gravi difficoltà economiche ed abitative.

Il progetto ha ricevuto inoltre il sostegno di Beko (ex Whirlpool) di Cassinetta, azienda che, nonostante le difficoltà che sta attraversando, ha contribuito all’allestimento dell’appartamento donando un nuovo elettrodomestico per la cucina (nella foto).

La collaborazione tra aziende, volontari ed enti locali è stata fondamentale per realizzare un progetto che altrimenti sarebbe stato irrealizzabile. «I tagli del governo ai Comuni ci mettono in grande difficoltà -dice il sindaco di Travedona Monate Angelo Fiombo – ma certo non possiamo solo piangerci addosso. Bisogna reagire rimboccandoci le maniche e cercando altrove le risorse necessarie».

«È in quest’ottica – continua l’assessore ai Servizi sociali Chiara Marzetta– che il nostro Comune ha istituito un Albo volontari, proprio per valorizzare al massimo tutte le persone di buona volontà che vogliono darci una mano, tutelandole anche dal punto di vista assicurativo».

La Beko dovrebbe a breve dovrebbe contribuire anche al rinnovo della cucina del centro anziani “Angolo della vita” di Travedona Monate. «La scarsità di risorse non ci spaventa – prosegue il sindaco -. Bisogna trovare sinergie con i privati a supporto dei nostri progetti e proseguiremo in questa direzione così come abbiamo fatto con Beko. Come amministrazione, secondo quanto scritto nel nostro programma elettorale, investiremo molto nel sociale».