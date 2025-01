Addio a Valentina Picchetti, da sempre accanto ai piccoli di Monvalle

Cordoglio a Monvalle per la scomparsa di Valentina Picchetti. Collaboratrice scolastica e volontaria molto attiva in paese, Valentina Picchetti è stata un punto di riferimento per intere generazioni di monvallesi grazie al suo sorriso, alla sua gentilezza e ai suoi consigli.

L’ultimo saluto a Valentina Picchetti si terrà sabato 11 gennaio nella Chiesa di Santo Stefano a Monvalle alle 10:30 (il rosario) e a seguire alle 11:00 (inizio della messa).

«Un pezzo importante della nostra storia e della nostra comunità – la ricorda l’amministrazione comunale di Monvalle -. Presenza significativa per tutti noi, sempre caratterizzata dal sorriso e dalla verve, capace di trasmettere in chiunque la incontrasse un momento di allegria. Un ringraziamento va a chi le è stato vicino, ai monvallesi che le hanno fatto visita e sono restati in contatto con lei negli ultimi anni nella sua vita».

«Con i suoi racconti, aneddoti e proverbi – raccontano i volontari della Pro Loco di Monvalle in un post Facebook – ha rappresentato un pezzo importante di storia della nostra comunità. Valentina è stata presente nella vita di diverse generazioni monvallesi con sorrisi, consigli, gesti gentili e tantissime caramelle».

La Pro Loco di Monvalle nel 2021 aveva dedicato proprio a Valentina Picchetti un disegno che la raffigura nel “Gioeugh de Muàll” con la sua iconica bicicletta davanti al Comune di Monvalle.