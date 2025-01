Ancora emozioni e tanti gol tra Feltre e Varese ma questa volta i Mastini escono sconfitti

Inizia con una sconfitta il Master Round per i Mastini. Alla prima gara della seconda parte del campionato Ihl, i gialloneri escono sconfitti 5-3 da Feltre, al termine di una gara, come i due precedenti in stagione, ricca di emozioni e gol. Sotto 3-0, i ragazzi di coach Glavic hanno saputo rimontare fino al 3-3 salvo poi subire nel finale il riallungo dei bellunesi, che si prendono così la vittoria.

Per i Mastini ci sarà l’occasione del pronto riscatto nel giorno dell’Epifania, lunedì 6 gennaio (ore 19.30) per la seconda giornata del Master Round ospitando alla Acinque Ice Arena l’Alleghe. In casa varesina intanto potrebbe esserci un grosso problema legato a Rocco Perla: il giovane e talentuoso portiere italo-finlandese, infatti, sarebbe stato richiamato in Finlandia per espletare il servizio di leva obbligatoria di sei mesi. Questa situazione si tradurrebbe quindi in un addio del numero 2 giallonero – legato al club da un biennale firmato a maggio 2024 – che su Instagram ha pubblicato una storia che assomiglia a un messaggio di saluto e ringraziamento.

LA CRONACA

Schierato Matonti tra i pali varesini – con Mordenti backup per l’assenza di Perla – i Mastini si presentano con il rientro di Allevato a roster e con le assenze di Piroso e Fanelli. Primo vantaggio feltrino con lo scambio veloce Korkiakoski-Kadlec che muove il tabellone. Il primo drittel termina così con il vantaggio di misura dei padroni di casa, che però dopo 20” del secondo raddoppiano con Foltin. I Mastini non sono nella miglior serata e sulla loro strada trovano anche un Manfroi ispirato che respinge i tentativi di Raimondi e Tilaro. E così al 35′ arriva il tris con Da Forno che sfrutta al meglio un contropiede. Sotto di tre gol i gialloneri reagiscono e accorciano con Ghiglione, presentandosi al terzo drittel con le giusta carica, che porta alla rete di Kuronen per il 3-2; lo stesso finlandese si ripete poco dopo in situazione di powerplay per il pareggio. L’equilibrio si mantiene per diversi minuti e quando tutto sembra indirizzato verso i supplementari, nel finale il Feltre ha il giusto colpo di coda e trova il nuovo vantaggio con Kadlec. Prima della sirena finale i bellunesi arrotondano il risultato con la quinta rete firmata da Foltin chiudendo sul 5-3.