Australian Open, Jannik Sinner vola in finale: sfiderà Zverev per il titolo

Tutto come da pronostico a Melbourne: Jannik Sinner torna in finale agli Australian Open e difenderà domenica il titolo conquistato nel 2024 contro il tedesco Alexander Zverev.

Nella seconda semifinale il campione azzurro – numero 1 del mondo – si è imposto per tre set a zero sul giovane americano Ben Shelton, che nei quarti aveva estromesso Lorenzo Sonego. Sinner ha faticato nel primo set, vinto al tie-break 7-6 (7-2 nel prolungamento) ma poi ha travolto l’avversario – numero 20 ATP ma salirà al 14 – con un doppio 6-2.

Ora Sinner dovrà affrontare Zverev, ovvero l’attuale numero 2 mondiale che va alla ricerca della prima vittoria in uno slam. Al suo attivo infatti ha un successo nelle ATP Finals ma tre finali perse nei major. In semifinale il 27enne di Amburgo ha eliminato Novak Djokovic: il serbo si è ritirato per problemi fisici dopo aver perso il primo set.

La finale di Melbourne è in programma domenica 26 gennaio non prima delle ore 9,30 italiane. In quella giornata infatti si disputerà per prima la finale del doppio femminile. Sabato invece in campo il doppio azzurro Vavassori-Bolelli che affronterà per il titolo la coppia formata dall’inglese Henry Patten e dal finlandese Harri Heliövaara (10,40 italiane di sabato 25).