Australian Open, primo successo di Bellucci nelle qualificazioni

Dopo un mese di vana attesa, nel quale non è riuscito a entrare per appena due posizioni nel tabellone principale, sono iniziati gli Australian Open di Mattia Bellucci. Il 23enne di Castellanza deve affrontare le “forche caudine” delle qualificazioni, superate nel 2023 e fatali un anno fa.

L’esordio sul cemento di Melbourne però è stato positivo per il mancino, allenato da Fabio Chiappini e Paolo Moretti: nella notte italiana tra lunedì e martedì, Mattia ha superato in due set la wild card australiana Pavle Marinkov. L’azzurro ha superato con un doppio 6-3 il padrone di casa dominando al servizio: ben 10 aces a fronte di due soli doppi falli e l’83% di conversione delle prime palle.

Tre i break a favore di Bellucci, due dei quali nel primo parziale. Il varesino ha dovuto salvare il servizio in una sola occasione, nel cuore del secondo set, ma poi ha “infilzato” Marinkov con il terzo break della sua partita guadagnando l’allungo giusto per chiudere l’incontro in un’ora e 28′ di gioco.

Il secondo ostacolo (dei tre previsti) per Bellucci sulla strada per il main draw sarà il francese Terence Atmane, 22 anni e attuale numero 156 del mondo (il mancino di Castellanza è il 101 ed è accreditato dalla testa di serie numero 2 delle qualificazioni). Il giovane transalpino ha vinto il match d’esordio con l’australiano Dellavedova con il punteggio di 4-6 6-3 6-3. Il match è in programma domani – mercoledì 8 – dopo le 5 del mattino italiane.