Un mese agli Australian Open: Mattia Bellucci spera nell’ammissione diretta

Allenarsi, perseverare e… sperare. Domenica 12 gennaio, tra un mese esatto, a Melbourne prenderanno il via gli Australian Open, primo torneo del grande slam di tennis del 2025. Se gli occhi del mondo e dell’Italia intera sono fin d’ora puntati sul campione uscente, Jannik Sinner, quelli dei tifosi varesini fissano con attenzione anche il nome di Mattia Bellucci.

Il talento di Castellanza ha concluso l’anno al numero 103 del ranking, un 2024 splendido con un piccolo rimpianto finale: quello di non aver fatto strada negli ultimi due tornei in Giappone e quindi di non aver “blindato” un posto tra i primi 100 che avrebbe più o meno garantito l’ingresso automatico nel tabellone principale di Melbourne.

Per evitare le forche caudine delle qualificazioni (tre turni da superare in 4/5 giorni per accedere al main draw con tutte le incognite del caso), Bellucci deve quindi attendere l’elenco definitivo dei partecipanti agli Open d’Australia. In questo momento sono 105 gli aventi diritto al tabellone perché nell’elenco ci sono anche quei giocatori che hanno il cosiddetto “ranking protetto”. Uno strumento che permette ai tennisti costretti a fermarsi per infortuni di oltre sei mesi di “riposizionarsi” nei tabelloni in base alla media tenuta nei mesi precedenti al proprio stop.

Per questo motivo, prima di Bellucci sono inseriti tra gli iscritti in Australia nomi come Pablo Carreno Busta (numero 196) o Reilly Opelka (293). Lo stesso vale per il controverso australiano Nick Kyrgios, out da due anni e senza classifica ATP. Sono poi previste alcune wild card, ovvero inviti da parte degli organizzatori che di solito vengono assegnate a giovani talenti locali o a campioni del passato attualmente lontani in classifica (come avvenne per Wawrinka, battuto da Bellucci agli US Open).

Tutte queste premesse per dire che attualmente Mattia è il quarto in ordine di esclusione, dopo che al main draw è stato ammesso l’inglese Jacob Fearnley in sostituzione dell’austriaco Sebastian Ofner, primo ritirato ufficiale per infortunio. Prima di Bellucci ci sono nell’ordine il numero 100 al mondo, l’argentino Federico Coria, il 101 Lucas Pouille (Francia) e il 102 Dominik Koepfer (Germania).

Ora c’è un mese di tempo per capire se tutti gli aventi diritto saranno al via dello Slam o, per i motivi più diversi, qualcuno di loro rinuncerà spalancando la strada a color che son sospesi. Disputare direttamente il primo turno dà un vantaggio notevole sia in termini di premio (nel 2024 erano 73mila euro garantiti) sia di freschezza, perché le qualificazioni sono davvero complicate. Anche per uno come Bellucci che nel 2024 è stato l’unico tennista a superarle in tre slam diversi: Roland Garros, Wimbledon e Flushing Meadows.