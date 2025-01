Niente Australian Open per Bellucci, fuori al secondo turno di qualificazioni

Quella tournée in Giappone a fine stagione, risultata inutile per il ranking ATP, è stata una macigno per Mattia Bellucci. Il 23enne di Castellanza era volato nel Sol Levante per conquistare punti e assicurarsi l’accesso al tabellone principale degli Australian Open: fallito l’obiettivo il varesotto ha dovuto partire dalle qualificazioni che si sono rivelate fatali.

Dopo il successo all’esordio sull’australiano Marinkov, Bellucci è stato battuto nel secondo incontro a eliminazione diretta dal francese Terence Atmane in due set, con il punteggio di 7-6 6-4. Vittoria di misura quindi, quella del numero 156 del mondo, ma arrivata senza dover ricorrere al set di spareggio. Il match è durato 1h41′ e avrebbe potuto avere uno svolgimento differente se Mattia fosse riuscito a sfruttare la palla set avuta ai vantaggi del primo parziale terminato al tie-break.

Atmane – che era salito 5-0 prima di andare in tilt – però ha salvato il pericolo e chiuso ai vantaggi (9-7 il parziale) per poi ottenere un ∫ set (i due erano sul 4-4) apparecchiandosi così il gran finale e il passaggio del turno. Affronterà lo∫

Si interrompe così la striscia di partecipazioni agli Slam di Bellucci che lo scorso anno aveva mancato l’ingresso in tabellone in Australia (vi aveva giocato invece nel 2023) ma poi era riuscito ad accedere al Roland Garros, a Wimbledon e agli US Open. Questa volta il colpo è rimasto in canna.