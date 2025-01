Automobilista italiano beccato a 152 km/h a Bellinzona, denunciato

Un automobilista italiano di 33 anni, residente in provincia di Torino, è stato a Bellinzona, sull’autostrada A2. L’uomo è stato intercettato mentre circolava in direzione sud a una velocità di 152 chilometri orari, dove il limite era fissato a 80 chilometri orari a causa della presenza di un cantiere.

Il 33enne è stato denunciato al Ministero pubblico come pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e gli è stato intimato il divieto di circolazione in Svizzera.

