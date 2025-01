Bollino azzurro all’Urologia del Verbano Cusio Ossola diretta dal dottor Danilo Centrella

Seconda edizione dell’iniziativa nazionale promossa da Fondazione Onda ETS patrocinata dalle principali Società scientifiche italiane: AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), AIRO (Associazione Italiana di Radioterapia ed Oncologia Clinica), AURO (Associazione Urologi Italiani), Cipomo (Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri), Europa Uomo Italia, Fondazione AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), ROPI (Rete Oncologia Pazienti Italia), SIA (Società Italiana di Andrologia), SIMG (Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie), SIU (Società Italiana di Urologia), SIUD (Società Italiana di Urodinamica), SIUrO (Società Italiana di Uro-Oncologia). Il riconoscimento viene assegnato agli ospedali virtuosi nell’offerta di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito uro-andrologico in ottica multidisciplinare, con focus sul tumore della prostata e alle complicanze funzionali postchirurgiche. La struttura complessa di urologia del Vco della Asl Vco ha ricevuto l’importante riconoscimento durante la celebrazione nel palazzo della regione a Milano insieme a 156 ospedali italiani.

Il Bollino Azzurro viene assegnato considerando la presenza nell’ospedale di servizi di promozione della prevenzione della salute sessuale e riproduttiva maschile, di percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari per le problematiche uro-andrologiche, di servizi clinico-assistenziali dedicati al tumore della prostata e alle complicanze funzionali post-chirurgiche e ulteriori servizi volti a garantire un’adeguata accoglienza e assistenza dei pazienti con p’obiettivo di migliorare l’accessibilità ai servizi erogati dai centri, potenziare il livello di offerta terapeutica e diagnostica, migliorare la qualità della vita delle persone con tumore della prostata e promuovere un’informazione consapevole tra la popolazione maschile sui centri in grado di garantire una migliore presa in carico del paziente.

«Sono molto contento di questo importante riconoscimento – dichiara il dottor Danilo Centrella direttore della struttura complessa di urologia dell Asl Vco (primo da sinistra nella foto, in compagnia della sua équipe) – che condivido con il personale medico e infermieristico che ogni giorno si impegna a vari livelli per garantire un percorso di diagnosi, cura e riabilitazione dei pazienti oncologici a noi riferiti. La struttura complessa di urologia collabora attivamente con il gruppo oncologico interdisciplinare della rete oncologica piemontese per garantire la massima qualità di cura. Siamo inoltre centro regionale per l’incontinenza urinaria collaborando attivamente con i professionisti della Struttura Complessa Recupero Riabilitazione Funzionale ( diretta dalla dottoressa Silvia Rossi) e centro di formazione della specialità di urologia della rete universitaria di Modena (diretta del professor Salvatore Micali) con la frequentazione costante di medici specializzandi che collaborano attivamente per raggiungere l’obiettivo della miglior cura erogata».

«Mi permetto quindi di ringraziare tutti i professionisti che collaborano con la struttura che dirigo: i colleghi medici e in particolare la dottoressa Stefania Munegato, cui mi pregio di riconoscere grandi abilità chirurgiche, diagnostiche e scientifiche e i colleghi specialisti liberi professionisti che giornalmente garantiscono l’efficienza delle prestazioni di urologia. Ringrazio inoltre il personale e la sala operatoria, del reparto di degenza degli ambulatori e del servizio di pre ricovero di Domodossola e Verbania per la dimostrazione quotidiana di grande impegno e altruismo. Un sentito ringraziamento alla direzione strategica della nostra ASL che ha permesso, con la fiducia dimostrata, di essere un centro di riferimento in un network nazionale di tale importanza», conclude Centrella.