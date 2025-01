Calcio, Pro Patria – Vicenza: la partita in diretta

Nel ventitreesimo turno la Pro Patria ospita domenica 19 gennaio, allo stadio Speroni di Busto Arsizio, il Lane Rossi Vicenza, seconda forza del campionato.

Dopo tre sconfitte consecutive (Renate, Giana e Feralpi) i tigrotti, terzultimi in classifica, sono alla ricerca dell’impresa contro la squadra più tecnica del Girone A, che comporterebbe i primi punti del ritorno e il ritorno alla vittoria, che manca da ottobre. Alle 17:30 il fischio di inizio della partita: seguite in diretta dal liveblog di VareseNews il racconto testuale del match, con aggiornamenti minuto dopo minuti. Il live è offerto da Finazzi Serramenti.(Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓): In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI).