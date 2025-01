“Cammino di speranza”, una mostra a quarant’anni dal pellegrinaggio di San Giovanni Paolo II al Sacro Monte

“Cammino di Speranza” è il titolo della mostra fotografica promossa dalla Parrocchia Sacro Monte di Varese e allestita nel corridoio d’entrata al Santuario.

La mostra prende spunto dal titolo del Giubileo in corso dedicato appunto alla Speranza, ripercorre la visita del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano al Sacro Monte, dello scorso novembre, quarant’anni esatti dopo il pellegrinaggio di Giovanni Paolo II. La mostra sarà visibile dal 4 al 28 febbraio.

Gli scatti fotografici di Giuseppe Bottelli, Mario Carabelli e delle Suore Romite diventano la naturale prosecuzione di quelli che Carlo Meazza realizzò in occasione della salita del Santo Padre e che sono rimasti in esposizione durante il recente periodo natalizio.

Punti di vista diversi anche fisicamente (lungo la Via delle Cappelle, in Chiesa, dal Romitaggio) che sembrano rispondere alla domanda che il cardinale Parolin rivolse ai fedeli nel corso della sua omelia: “Che cos’è, infatti, la vita cristiana se non un cammino?”.

Fino al 28 febbraio negli orari di apertura del Santuario, inaugurazione sabato 8 alle 10 e 30.