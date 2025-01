Chieri supera la UYBA 3-0 nella sfida per il sesto posto

In quello che era una sorta di spareggio in chiave classifica, la Reale Mutua Fenera Chieri espugna la E-work arena, imponendosi per 0-3 (22-25, 20-25, 22-25) contro l’Eurotek UYBA Busto Arsizio e conquistando il sesto posto solitario in classifica. In una partita comunque equilibrata, al di là dei punteggi parziali, la squadra di coach Bregoli si è dimostrata superiore nei momenti decisivi, guidata da una Skinner inarrestabile (MVP con 18 punti) e da una Gicquel altrettanto incisiva (16 punti).

Le piemontesi hanno costruito la loro vittoria su una seconda linea solida e reattiva, con Spirito protagonista in difesa e Van Aalen abile a orchestrare il gioco con precisione. La UYBA, pur combattiva, non è riuscita a tenere il passo: qualche errore di troppo nei momenti chiave ha pesato sull’andamento dei set, tutti chiusi con l’allungo decisivo di Chieri.

Tra le fila delle farfalle, da segnalare la buona prova di Obossa, che ha messo a referto 17 punti e 3 ace, dimostrando grande determinazione. Il ritorno in campo di Künzler ha dato una spinta alla squadra, che però ha sofferto l’efficacia del muro e l’organizzazione di gioco delle avversarie.

Chieri si conferma dunque una squadra solida e cinica, capace di sfruttare al meglio le occasioni nei finali di set, mentre la UYBA dovrà lavorare per ritrovare brillantezza e ridurre gli errori nei momenti decisivi. Resta, ugualmente, un settimo posto per ora al sicuro: il calendario dell’ultimo quarto di campionato potrebbe dare una mano a Busto nella rincorsa ai playoff.

A fine partita coach Enrico Barbolini sottolinea il momento difficile causato da malanni stagionali e infortuni e si augura che la squadra ritrovi presto brillantezza: «Noi siamo in ripresa, abbiamo avuto un periodo difficile a livello di infermeria e quindi sicuramente è mancata anche un po’ di benzina. Nonostante ciò credo che abbiamo disputato una buona partita, cercando di arrivare sempre vicini alla fine dei set. Non siamo soddisfatti del risultato, ma prendiamo il buono di questa partita per ritrovare l’entusiasmo e la brillantezza per i prossimi impegni».

La partita

Il primo parziale di apre con Chieri che parte forte con un iniziale 0-2, ma Uyba recupera con l’ace di Sartori e il primo tempo di Van Avermaet (2-2, 4-4). La squadra ospite tenta il primo allungo sul 5-7, costringendo Busto a chiamare il primo time-out (5-8). Nonostante qualche errore al servizio di entrambe le squadre, Chieri mantiene il vantaggio, approfittando di un attacco out e un’invasione di Uyba (12-15). Sul 12-17, Busto chiama il secondo time-out, ma Chieri continua a dominare grazie a un muro su Piva e difese efficaci (16-21). Busto tenta di rimanere in partita con un ace di Van Avermaet (22-24), ma il set si chiude con un attacco vincente delle piemontesi (22-25).

Il secondo set inizia con equilibrio, con Uyba e Chieri che si alternano al comando (1-1, 4-4). Obossa e Van Avermaet tengono la Eurotek in partita, ma Chieri risponde con muri efficaci e attacchi precisi (6-8, 10-12). Busto tenta il sorpasso con un ace di Obossa e un attacco vincente di Piva (14-12, 19-19), ma Chieri capitalizza sugli errori difensivi delle avversarie e allunga con un ace e un attacco preciso (19-21, 20-24). Il set si chiude 20-25 per Chieri, con l’errore finale di Piva.

Nel terzo set la Uyba si porta avanti grazie a un servizio vincente di Obossa e un mani out di Piva (3-2, 6-4). Chieri risponde con muri efficaci e un ace che segna il sorpasso (7-9). Nonostante i tentativi di recupero di Uyba, guidata da Sartori e Obossa, Chieri mantiene il controllo con attacchi precisi e una solida difesa (12-16, 15-17). Nel finale, la Eurotek accorcia le distanze con un monster block di Van Avermaet (22-23), ma Chieri chiude il set 22-25 con un colpo vincente di seconda intenzione.

Il tabellino

Eurotek UYBA Busto Arsizio – Reale Mutua Fenera Chieri 0-3

(22-25, 20-25, 22-25)

Busto A.: Howard ne, Pelloni (L), Van Der Pijl ne, Piva 7, Van Avermaet 8, Morandi (L2), Lualdi ne, Sartori 8, Obossa 17, Frosini 2, Kunzler 4, Boldini 2, Scola.

Chieri: Bednarek (L2), Spirito (L), Skinner 18, Lyashko ne, Alberti 11, Van Aalen 1, Anthouli, Buijs 10, Gicquel 16, Rolando, Zakchaiou, Gray 3, Omoruyi ne, Guiducci ne.

Arbitri: Brunelli Michele, Carcione Vincenzo

Note. UYBA: ace 7, errori 8, muri 5. Chieri: ace 2, errori 8, muri 10. Durata set 28′, 28′, 30′. Note 1256