Circoli di Fratelli d’Italia al voto per eleggere i presidenti: primo congresso a Luino il 16 febbraio

Circoli comunali di Fratelli d’Italia a congresso tra febbraio e merzo per eleggere i presidenti. È la novità che ha annunciato l’onorevole Andrea Pellicini presentando il calendario delle votazioni in provincia di Varese. Trentasei appuntamenti che ridisegneranno in “modo democratico” la leadership locale: « Fino a oggi le scelte erano di tipo fiduciario mentre ora passiamo alla consultazione vera e propria della base».

Sono circa 1200 gli iscritti in costante crescita come assicura Pellicini che è anche coordinatore provinciale, riconfermato alla guida del partito nel congresso di fine 2023.

Si comincia a Luino il 16 febbraio alle 18 a Palazzo Verbania, un appuntamento che vuole fare anche da test per il modello da replicare. In febbraio ci saranno altri 14 appuntamenti secondo un calendario che sarà reperibile sulla pagina Facebook del coordinamento provinciale di FdI.

A marzo sono previsti i congressi nei principali centri, quelli con più di 50.000 abitanti: Busto Arsizio e Gallarate, in entrambi sarà il primo marzo mentre a Varese sarà il 2 marzo.

Si vota nei circoli che hanno almeno 10 iscritti e questi accorpano i comuni limitrofi che non raggiungono la quota minima. In base al numero dei tesserati si eleggeranno anche i membri del direttivo che saranno da un minimo di 1 ( solo presidente) per circoli con meno di 20 iscritti, a 7 membri per circoli fino a 100 tesserati fino a 11 per circoli con 250 membri.

« Ci attendiamo congressi unitari dato il clima di collaborazione che esiste – commenta ancora Pelllicini – ma se anche ci fosse un confronto non potrebbe che giovane al dibattito»-

Presenti all’annuncio dei congressi comunali anche l’assessore regionale Francesca Caruso e il coordinatore dei circoli provinciali Marco Colombo.