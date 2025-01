Con un “arsenale” di coltelli e taglierini in tribunale a Busto Arsizio

Si è presentato ai controlli del metal detector con una borsa piena di coltelli e taglierini che le attento guardie giurate del tribunale di Busto Arsizio hanno saputo individuare con una certa pazienza.

Certo capita con una certa frequenza che qualche utente del Palazzo di Giustizia si dimentichi di un coltellino svizzero o di qualche attrezzo da lavoro in una borsa ma quello che è capitato stamattina, martedì, a Franco Parisi, Massimiliano Gallina e Angelo Crosta che lavorano per Vcv-Vigilanza Città di Varese, ha dell’assurdo.

L’uomo, un trentenne straniero, ha fatto passare la prima volta la borsa sotto la macchina a raggi X ammettendo di avere solo una parte del materiale presente in foto e così si è reso necessario fare altri due passaggi per riuscire a tirare fuori tutto gli arnesi che teneva all’interno. Oltre a cutter e coltelli (uno da cucina e due multiuso) aveva anche una chiave inglese e chiavi a brugola.

L’uomo, inoltre, ha mostrato un atteggiamento strafottente nei confronti delle guardie giurate e lui stesso ha chiesto di chiamare le forze dell’ordine alla richiesta di ulteriori perquisizioni.

Così sono dovute intervenire due pattuglie dei Carabinieri che lo hanno sottoposto a perquisizione corporale e poi accompagnato in caserma per l’identificazione. Ai militari ha detto di lavorare come magazziniere e di essere arrivato a Busto in treno per testimoniare in un processo.