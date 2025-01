Congo, Gadda (Iv): “Enorme preoccupazione per l’incolumità dei nostri concittadini e per il personale diplomatico”

«Quali sono i piani di emergenza previsti per assicurare la protezione del personale diplomatico e degli italiani ancora presenti in Congo?». Lo chiede Maria Chiara Gadda vicepresidente del gruppo di Italia Viva alla Camera, con un’interrogazione al ministro degli Esteri.

«Mentre nel paese continuano i combattimenti, a Goma risultano presenti cittadini italiani, missionari, cooperanti e residenti abituali. Nel paese esistono anche siti produttivi con aziende italiane. Osserviamo quanto sta avvenendo con enorme preoccupazione per la loro incolumità e per quella del personale diplomatico nella capitale. Non è chiaro se siano stati organizzati voli di Stato o altre misure straordinarie di rimpatrio per fronteggiare l’evolversi della crisi, e sarebbe anche il caso di capire cosa intende fare la comunità internazionale di fronte a una immane crisi umanitaria vista la popolazione in fuga. Ricordo che sempre a Goma, il 22 febbraio del 2021, l’ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e il loro autista sono stati assassinati in un attacco armato. Su questa tragedia è in Italia calato il silenzio e non è ancora emersa alcuna verità e giustizia processuale, visto che il ministro Tajani non ha ancora fatto formale richiesta di rimozione dell’immunità diplomatica per i funzionari coinvolti. Spero che trovi il coraggio per farlo», conclude la vicepresidente del gruppo di Italia Viva alla Camera.