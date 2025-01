Cosa sono gli esosomi e perché sono di tendenza nella medicina estetica

Il settore della medicina estetica investe in modo continuativo nell’innovazione e nella ricerca, tra le ultime tendenze si trovano gli esosomi. Ma gli esosomi cosa sono? Potremmo definirli come piccole vescicole extracellulari che al loro interno contengono proteine, lipidi e RNA. Nel mondo beauty e medico vengono utilizzati per stimolare la rigenerazione cellulare, andando quindi a migliorare la qualità della pelle riducendo i segni del tempo. Ma cosa c’è da sapere? Proviamo a scoprirlo insieme.

Alla scoperta degli esosomi: approfondiamo la loro funzione

Si tratta di strutture microscopiche che agiscono come veri e propri “messaggeri biologici”. Come funzione principale hanno quella di trasportare materiale genetico, proteine, lipidi e molecole da una cellula all’altra andando a migliorare i processi cellulari.

Vengono rilasciate in risposta a stimoli specifici e hanno come ruolo quello di garantire una buona comunicazione intercellulare. Agiscono in modo mirato su processi biologici tra cui la rigenerazione dei tessuti. Proprio le seguenti caratteristiche rendono gli esosomi uno dei trend in campo medico e specialmente nel settore estetico.

Provando ad approfondire, gli studi in merito al loro impiego hanno rivelato un effetto rapido nella stimolazione del rinnovamento cutaneo e nel miglioramento della qualità della pelle. Capaci di stimolare la rigenerazione cellulare, riescono a promuovere la produzione di collagene ed elastina. Entrando nel dettaglio possiamo notare i loro benefit su rughe e segni del tempo, perdita di tono ed elasticità, trattamento di macchie cutanee, discromie e cicatrici da acne. Tanti i VIP che hanno ammesso di averli utilizzati e tra loro c’è Ilary Blasi, la bellissima presentatrice Mediaset ed ex moglie del campione della Roma Francesco Totti.