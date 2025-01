Da Prometeo ai giorni nostri: l’incontro spettacolo degli studenti del Cairoli di Varese dedicato al progresso

Prometeo rubò il fuoco agli dei per donarlo all’uomo. Quel gesto gli costò caro, una condanna alla sofferenza perenne.

Quella figura mitologica racchiude il rapporto dell’uomo con il progresso: evolve ma è chiamato anche ad accettarne le conseguenze.

« Mai come oggi viviamo un periodo di profonda evoluzione che ci interroga sul futuro – ha spiegato la dirigente del Liceo Cairoli di Varese Elisabetta Rossi presentando la serata “Prometeo: una riflessione sul progresso” che si terrà sabato 25 gennaio in Sala Montanari a Varese a partire dalle 20.30.

« Non sarà una conferenza .- ha assicurato il professor Adriano Gallina, docente di filosofia che ha svolto una parte del lavoro con gli studenti dell’ultimo biennio – le presentazioni saranno diverse, multimediali, innovative, creative e, a volte, umoristiche».

L’evento fa parte di una serie di incontri pubblici organizzati dal liceo Cairoli denominati “L’agorà del Cairoli: incontri con la città” con cui si propone di far conoscere ai cittadini le molteplici attività svolte dagli studenti e per stimolare una riflessione critica su alcuni temi legati al mondo contemporaneo,

Il tema dello sviluppo tecnologico e del progresso è stato analizzato anche con il supporto dell’azienda Elmec Informatica: « Una collaborazione essenziale per abbinare lo spirito classicista e umanista dei nostri studi con un’idea di progresso che l’azienda informatica rappresenta»” ha raccontato il professor Martini che insieme alla docente Francesca Ricardi ha coordinato la serata.

Lo spettacolo del 25 gennaio avrà come filo conduttore il mito di Prometeo e la sua evoluzione nel tempo, dalla tragedia di Eschilo fino ai moderni attacchi informatici.

Tra gli argomenti presi in considerazione dai ragazzi anche l’intelligenza artificiale che appare come opportunità ma anche come minaccia: « È un tema che abbiamo già affrontato lo scorso anno per valutare il valore dei limiti da assegnare al suo utilizzo a seconda dei diversi campi – spiega uno studente di terza – dagli ambiti dove sono potenzialmente maggiori i benefici, come quello sanitario, e quelli dove si creerebbero maggiori criticità come il settore artistico e della proprietà intellettuale».

I ragazzi hanno dimostrato di aver ben compreso la sfida che hanno di fronte: «Noi siamo il futuro e proprio noi dobbiamo riflettere bene sul mondo che andremo a creare – commenta una studentessa di terza – I classici ci indicano alcuni punti fermi invalicabili per non perdere il dominio dell’uomo sulla macchina. Lo spirito critico sarà fondamentale».

Programma della serata

Ouverture

(Prof.ssa Romano con alunni di 2C, Prof. Contini)

• Presentazione della serata (Prof. Martini)

• Prometeo e la scienza: progresso e ribellione (Prof.ssa Romano con alunni di 3C – recitazione)

• The Overreacher (da Prometeo a Frankenstein) (Prof.ssa Brovelli con alunni della ex 3A – video)

• Albert Camus: Prometeo agli Inferi (Prof.ssa Barbaro con alunni di 3D ed ex 3D- recitazione)

• La scommessa di Prometeo: l’illusione del secol superbo e sciocco (Prof.ssa Baroni con alunne di 3A- video)

• Il rimorso di Prometeo: dalla liberazione dell’uomo al dominio della tecnica (Prof. Gallina con alunni di 3C – video, letture)

• Oppenheimer, il nuovo Prometeo (Prof. Contini con alunni di 3D)

• Prometeo: il fuoco brucia o scalda? (Dott.ssa Elisa Ballerio, Marketing Director di CybergON, Elmec Informatica)

• Chiusura: lettura del primo stasimo dell’Antigone di Sofocle (Un’alunna della ex 3A)