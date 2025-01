“Dalla – Come è profondo il mare” a Castellanza il concerto dedicato al cantautore bolognese

Proseguono anche nel nuovo anno gli eventi di “Accendi il Natale”, proposto dall’Amministrazione comunale di Castellanza, in collaborazione con operatori del settore e con le realtà culturali e associative del territorio, con un grande appuntamento con la musica d’autore. La Mensa del Padre Nostro, con il patrocinio della Città di Castellanza, organizza per domenica 5 gennaio alle 21,00 il Teatro di Via Dante il Concerto Spettacolo “Dalla – Come è profondo il mare”. Sul palco di Castellanza si esibiranno gli Aviatori Mistici, gruppo nato nel 2023 come supporto allo scrittore Enrico Impalà impegnato nel tour promozionale del suo libro “Dalla Com’è profondo il mare”. Il gruppo è composto da: Manuel De Rosa – Piano e Voce; Giuseppe Di Somma – Tastiere; Enrico Impalà – Basso e Narrazione; Fabio Invernizzi – Chitarra; Daniele Rampoldi – Chitarra e Voce; Francesca Rampoldi – Voce; Nicola Tino – Batteria; Elena Lago – Coreografie e Danza. «È dalla sua capacità di prendersi cura di tutti che si misura la maturità di una comunità. Queste feste natalizie sono state un’importante occasione, per la nostra città per riscoprire la bellezza dello stare insieme con uno sguardo e un’attenzione particolare per chi vive momenti di fatica e difficoltà – conclude il vice sindaco Reggente Cristina Borroni -. Ringrazio tutti i volontari della La Mensa Del Padre Nostro perché, oltre ad impegnarsi quotidianamente nell’aiuto a molte famiglie castellanzesi, ci ricordano che la solidarietà non può essere “delegata“ ad un gruppo di persone ma è un dovere di ciascuno di noi».

Il concerto spettacolo “Dalla – Come è profondo il mare” come spiega l’assessore a Cultura e Istruzione della Città di Castellanza, Davide Tarlazzi non sarà solo un omaggio alla straordinaria eredità musicale del cantautore bolognese, ma anche «un gesto concreto di supporto alla attività caritativa svolta da La mensa del Padre Nostro, un presidio importante per la nostra comunità. Insieme è possibile trasformare la bellezza della musica in un messaggio di speranza e in un aiuto concreto per chi vive situazioni di difficoltà».