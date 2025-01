Daria Bignardi torna a Varese in sala Montanari per la presentazione di “Ogni prigione è un’isola”

La scrittrice e giornalista Daria Bignardi torna a Varese per presentare il suo ultimo libro “Ogni prigione è un’isola“. L’appuntamento è fissato per martedì 28 gennaio alle 19 in Sala Montanari, in via dei Bersaglieri 1. L’evento, organizzato dalla Libreria Ubik Varese in collaborazione con il Comune di Varese, vedrà l’autrice dialogare con Emiliano Bezzon, noto per la sua esperienza nel mondo letterario e culturale.

Daria Bignardi, già conosciuta al grande pubblico per i suoi romanzi e per la conduzione del celebre programma Le Invasioni Barbariche, è una figura poliedrica nel panorama culturale italiano.

Ogni prigione è un’isola, edito da Mondadori nella collana “Strade Blu”, è un’opera intensa e ricca di spunti di riflessione. L’incontro sarà un’occasione per scoprire non solo i retroscena del libro, ma anche per ascoltare la voce di una delle autrici più apprezzate della narrativa contemporanea italiana. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Libreria Ubik Varese o visitare i canali ufficiali dell’evento.