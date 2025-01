Denunciati due sedicenni per il furto del Gesù Bambino dal presepe di Fagnano Olona

I Carabinieri della stazione di Fagnano Olona hanno individuato e denunciato due sedicenni, ritenuti gli autori del furto del bambolotto raffigurante Gesù Bambino dal presepe allestito nella piazza principale del comune. L’insolito episodio, avvenuto nella notte di Capodanno, aveva suscitato grande clamore e indignazione nella comunità locale.

I due giovani, entrambi residenti nella provincia di Varese e incensurati, sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria Minorile per il reato di furto aggravato in concorso.

Non sono stati divulgati ulteriori dettagli sull’eventuale recupero dell’oggetto rubato, né sulle motivazioni dietro l’atto. La vicenda, che coinvolge due minorenni, rimane sotto la competenza della giustizia minorile, chiamata a valutare le responsabilità dei ragazzi.