Donna morta a Londrino, grave in ospedale l’uomo che era con lei

Omicidio a Londrino, in Canton Ticino. Una donna è stata trovata morta in un rustico in zona A Fórn enlla mattinata di domenica 26 gennaio.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Croce Verde Bellinzona.

All’interno del rustico è stato trovato il corpo senza vita di una donna e una seconda persona, un uomo, è stata trasportata in ambulanza in ospedale. L’uomo versa in gravi condizioni. Sono in corso accertamenti per stabilire cause e modalità di quanto avvenuto.