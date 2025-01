Doppio impegno milanese per Varesina e Castellanzese

Domenica 19 gennaio alle 14.30 Varesina e Castellanzese scenderanno in campo per la ventitreesima giornata del Gitone B di Serie D. Le Fenici attendono il Sangiuliano City, mentre i neroverdi sono attesi dalla trasferta di Pero per sfidare il Club Milano.

VARESINA – SANGIULIANO CITY

La Varesina torna in campo domenica per affrontare il Sangiuliano City per cercare di porre fine al digiuno di vittorie, perché la striscia di insuccessi si è allungata a quattro dopo il pareggio (1-1) rimediato sul campo del Breno. A Venegono arriva il Sangiuliano City formazione di metà classifica dal rendimento ondivago. La squadra milanese è allenata da mister Francesco Parravicini subentrato a Omar Albertini a seguito della sconfitta rimediata dai gialloverdi contro l’Arconatese alla diciassettesima giornata. I milanesi sotto la guida del neotecnico hanno giocato cinque partite, perdendo le prime tre, per poi rialzarsi nelle ultime due totalizzando 4 punti grazie alla vittoria ottenuta a Breno e al pareggio di mercoledì contro il Sant’Angelo. I rossoblù ritrovano due vecchie conoscenze, infatti tra le fila gialloverdi militano Alessio Pertosa e Gabriele Ciuffo. L’ultimo arrivo dal mercato è stato il centrocampista varesino Claudio Bonanni. All’andata la squadra di mister Marco Spilli si impose per 3-1 nella gara disputata a Trezzo d’Adda.

CLUB MILANO – CASTELLANZESE

I neroverdi di mister Corrado Cotta sono attesi dall’insidiosa trasferta di Pero al Vista Vision Stadium per affrontare il Club Milano. I biancorossi, dopo una prima parte di campionato molto complicata sotto la guida dell’ex mister neroverde Manuel Scalise, si sono rialzati quando sulla panchina è tornato Giuseppe Scavo. Sotto la nuova guida tecnica i milanesi hanno disputato 6 partite ottenendo una sola sconfitta contro l’Ospitaletto, seguita da 4 vittorie consecutive e un pareggio, quest’ultimo arrivato durante il turno infrasettimanale appena disputato. Grazie a questi 13 punti il Club ha abbandonato la zona playout e si è portato a quota 26, a +4 rispetto al sestultimo posto, occupato dal Crema. I neroverdi dal canto loro dovranno cercare di tornare da Milano con qualche punto in tasca per staccarsi dalla zona pericolosa. In questa stagione le due squadre si sono affrontate in due occasioni, tra campionato e coppa, con i biancorossi che hanno sempre ottenuto il bottino pieno.