Doppio open day all’asilo Tallachini di Masnago per bambini da 0 a 6 anni

L’open day dell’Asilo Tallachini si terrà sabato 18 e sabato 25 gennaio 2025 dalle ore 10 alle ore 12 presso la Scuola, in via Amendola 15 a Varese, nel quartiere diMasnago.

La Fondazione Tallacchini di Masnago è una scuola paritaria, un polo educativo 0-6 anni.

I suoi servizi sono: nido – per i bambini dai 10 ai 36 mesi -, sezione primavera – per i bambini dai due ai tre anni -, scuola dell’infanzia.

Con un progetto condiviso da un qualificato team di docenti, si offre alle famiglie l’opportunità di una continuità educativa negli stessi ambienti.

Da tempo la struttura è stata definita green school, in quanto attenta alla cura dell’ambiente. In collaborazione con gli enti territoriali, è possibile effettuare passeggiate con i bambini attorno a Masnago, in modo da creare una rete di relazioni stimolati ed arricchenti.

L’idea più attuale è il progetto dal titolo “Sfida a cielo aperto”: verrà riqualificato il giardino del nido, per poter proporre ai bimbi esperienze varie, in qualunque stagione. In questo progetto si è pensato anche ai bambini diversamente abili, affinché, in un ambiente sicuro e stimolante possano più facilmente entrare in relazione con altre persone e acquisire nuove competenze.

Si ripropongono quest’anno – anche con l’intervento di tecnici esterni – progetti che hanno già avuto successo negli anni precedenti: psicomotricità, logopedia, yoga, mini basket, teatro, musica, gioco-danza.

Il sorriso e l’accoglienza saranno sempre il biglietto da visita della Fondazione, nei confronti delle famiglie e dei loro bambini.

Durante l’open day saranno presenti la Direttrice, le insegnanti, il parroco don Gianpietro Corbetta e i membri del nuovo Consiglio d’amministrazione presieduto da Anna Maria Bottelli.