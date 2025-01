È morto il fotografo Oliviero Toscani

È morto a 82 anni il fotografo milanese Oliviero Toscani: era affetto da una grave patologia. Lo hanno annunciato i familiari in un breve comunicato stampa riportato dall’agenzia Ansa.

«Con immenso dolore diamo la notizia che oggi, 13 gennaio 2025, il nostro amatissimo Oliviero ha intrapreso il suo prossimo viaggio. Chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell’intimità della famiglia.Kirsti Toscani con Rocco, Lola e Ali», si legge nella nota firmata dalla moglie e dai figli.

Oliviero Toscani, nato nel 1942 a Milano, è stato un fotografo e creativo italiano noto per le sue campagne pubblicitarie provocatorie, soprattutto per Benetton. Figlio di un fotoreporter del Corriere della Sera, studia fotografia alla Kunstgewerbeschule di Zurigo. Toscani rivoluziona la comunicazione visiva, affrontando temi come razzismo, guerra e diritti civili, suscitando dibattiti globali. Tra i suoi progetti più celebri, “United Colors of Benetton” e la fondazione di “La Sterpaia”, bottega creativa. Ha collaborato con grandi marchi e pubblicazioni, lasciando un’impronta indelebile nella fotografia contemporanea.