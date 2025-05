Aggrediscono una donna per rapinarla, arrestati due sedicenni a Gallarate

Una rapina violenta all’alba, l’intervento immediato dei carabinieri e l’arresto di due minorenni. È successo a Gallarate, dove due sedicenni sono stati fermati in flagranza di reato dopo aver aggredito e derubato una donna di sessant’anni.

Erano le prime ore del mattino di ieri (venerdì) quando la vittima, una sessantenne, stava percorrendo a piedi via Cattaneo per raggiungere la stazione ferroviaria. All’altezza della farmacia comunale, ancora chiusa, è stata sorpresa alle spalle dai due ragazzi incappucciati. L’hanno spinta con violenza a terra e le hanno strappato la borsa, per poi darsi alla fuga.

La donna, dolorante e sotto shock, è riuscita a raggiungere la stazione ferroviaria e a chiedere aiuto. Ha chiamato il 112 e fornito una descrizione sommaria dei due aggressori, notando che indossavano passamontagna. Immediato l’intervento di due pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Gallarate, che hanno soccorso la vittima e avviato subito le ricerche.

I due adolescenti sono stati intercettati e bloccati nelle vie limitrofe. Nonostante i tentativi di confondersi e dissimulare, i militari li hanno trovati in possesso del telefono cellulare della vittima, due passamontagna, una mascherina e guanti in lattice: indizi che fanno pensare a una rapina pianificata. Poco distante, nascosta in un cespuglio, è stata ritrovata anche la borsa rubata, svuotata del contenuto.

La sessantenne, a cui è stato restituito il maltolto, ha riportato la frattura di una spalla ed è stata trasportata all’ospedale Sant’Antonio Abate, dove è stata dimessa nel tardo pomeriggio.

I due sedicenni sono stati arrestati con le accuse di rapina aggravata in concorso, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Sono stati condotti all’Istituto Penale per Minorenni “Cesare Beccaria” di Milano. Le indagini proseguono per verificare se siano coinvolti in altri episodi criminali avvenuti recentemente in città.