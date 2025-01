Expo Elettronica a Malpensa Fiere, all’insegna di affari, retrocomputing e sostenibilità

Sabato 8 e domenica 9 febbraio 2025, Malpensa Fiere rinnova il tradizionale appuntamento con Expo Elettronica, la mostra mercato dedicata all’elettronica di consumo che, nel corso degli anni, ha visto riunirsi diverse generazioni di hobbisti, radioamatori, tecnici, informatici e appassionati di fai-da-te.

Un rito imprescindibile per appassionati, programmatori e bricoleur, che si rinnova ad ogni edizione, e che porta in fiera migliaia di cultori del digitale e cacciatori seriali di occasioni.

Retrocomputing e prodotti refurbished, la spinta verso l’economia circolare

Il cuore pulsante di Expo Elettronica risiede nella passione per la tecnologia che incontra il recupero di apparecchi e componenti. Il settore del retrocomputing – dedicato a dispositivi e materiali “paleodigitali” che spaziano da vecchi radio a sistemi hi-fi, passando per le prime console e computer– rappresenta un tuffo nel passato e una preziosa occasione per i collezionisti.

La fiera, da sempre luogo di caccia al tesoro per componenti elettroniche, strizza oggi l’occhio alla sostenibilità. L’elevato interesse per i prodotti refurbished (ricondizionati e garantiti) e la cultura del riuso testimoniano la crescente attenzione dei consumatori verso l’economia circolare, volta a ridurre al minimo la produzione di rifiuti elettronici.

Un grande temporary store per gli affari

Con oltre duecento espositori provenienti da tutta Italia, per due giorni Malpensa Fiere si trasformerà in un grandissimo temporary store, ricco di occasioni su informatica, telefonia, piccoli elettrodomestici, gadget, componenti per l’autocostruzione e la riparazione. Qui, a differenza degli acquisti online, i prodotti si possono provare e, se necessario, cambiare subito, con un notevole vantaggio per il consumatore in termini di sicurezza e praticità.

Olimpiadi robotiche: spazio alle nuove generazioni

Durante la manifestazione si svolgeranno le Olimpiadi robotiche, originale competizione riservata agli studenti di Istituti Superiori del territorio.

L’iniziativa punta a diffondere le discipline STEM e ad avvicinare i giovani al mondo della tecnologia, ma non solo.

Grazie alla formula unica delle Olimpiadi Robotiche, le squadre si trovano a sperimentare sia la competizione che la collaborazione. Alcune sfide infatti richiedono il confronto diretto con altri team, mentre altre premiano la capacità di lavorare insieme per raggiungere un obiettivo comune.

A questa edizione si sfideranno le squadre provenienti dalle seguenti scuole: – I.T.I.S. “Giulio Riva” Saronno (VA), I.I.S. “A. Ponti” Gallarate (VA), I.S.I.S.S. “L. Geymonat” Tradate (VA), I.S.I.S “Bernocchi” Legnano (MI), I.I.S.S. “Bertrand Russel“ Garbagnate Milanese (MI), I.S. “Archimede” Treviglio (BG), I.T.S. “Leonardo da Vinci” Borgomanero (NO).

Un unico biglietto, tre eventi

Con lo stesso biglietto d’ingresso, oltre a Expo Elettronica, si potrà accedere a Malpensa Benessere, la manifestazione dedicata al vivere sano e consapevole, con prodotti, attività e conferenze olistiche e al nuovo appuntamento con Malpensa Mineral & Bijoux per gli appassionati di minerali, fossili e conchiglie.

Biglietto d’ingresso online € 7, alla cassa € 10.

Il ticket consente l’accesso anche a Malpensa Benessere e Malpensa Mineral & Bijoux

Info www.expoelettronica.it