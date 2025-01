Filosofarti prepara il programma 2025. “La cultura per tutti è un valore da sostenere”

“Ragione e sentimento” è la coppia di parole – in dialogo – che guiderà le riflessioni dell’edizione 2025 di Filosofarti, il festival della filosofia e delle arti di base a Gallarate ma con appuntamenti diffusi su tutto il territorio.

Oltre che nella città dei Due Galli – e in particolare al Teatro delle Arti, centro propulsore del festival – il programma di quest’anno prevede ancora la presenza su Varese e Busto Arsizio, la conferma di una serie di appuntamenti a Castiglione Olona (che lo scorso anno aveva debuttato con diversi eventi) e anche qualche nuova adesione, a livello di Comuni ospitanti. E non solo, visto che sono previste partnership anche con due Università.

Le novità saranno presentate, con il programma completo, lunedì prossimo, con il lancio ufficiale dell’edizione 2025.

Un programma ricco, come sempre aperto a tutti, pressoché tutto a ingresso gratuito.

Non è una scelta banale, da sostenere nel lungo periodo: «Per noi la cultura è un elemento di crescita della società e per questo deve essere accessibile. Per questo quasi tutto il programma è caratterizzato dalla gratuità» ricorda Cristina Boracchi, direttrice del festival. «Speriamo che le persone comprendano il grande lavoro e i costi che ci sono dietro a un festival di questo tipo».

Anche quest’anno la rete di volontari che organizza il festival (con un lavoro che dura mesi) ha previsto forme di crowdfunding e di sostegno libero all’evento culturale. «Avremo le nostre primule, divenute simbolo del festival, ma anche delle nuove shopper in tela e una selezione di semi, simbolo della necessità di seminare cultura e cittadinanza».

I primi nomi di Filosofarti 2025

Nel frattempo il primo volantino ha reso noti gli ospiti di punta, con una serie di conferme e nuovi nomi. Ci sarà la virologa Ilaria Capua, lo psicologo Matteo Lancini, una presenza insolita come lo street artist Andrea “Ravo” Mattoni – che sta sperimentando l’intelligenza artificiale applicata all’arte.

Ci sono poi nomi affezionati come Carlo Sini e Umberto Curi, Massimo Cacciari.

E ancora Maurizio Ferraris, don Gino Rigoldi, Emanuela Fogliadini, Carlo Cottarelli, Giordano Bruno Guerri, Patrizia Valduga.