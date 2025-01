Floris: “Vittoria di cuore, i ragazzi stanno facendo un campionato straordinario”

SANREMESE – VARESE 0-1 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

ROBERTO FLORIS (Allenatore Varese): Più che sofferta direi una prova di cuore: i ragazzi hanno dato tutto. Non ho parole per dire quanto stimo questi ragazzi. Hanno grande fame e voglia e continuano a crederci fino alla fine. La difesa a 4 non era un esperimento, volevo allungare la squadra con un attaccante di peso come Romero e creare spazi per i compagni. Siamo partiti forte con la traversa di Banfi e altre situazioni interessanti. Non era facile perché la Sanremese è una squadra forte, che non è abituato a non vincere per così tante partite e questo ha reso ancora più difficile questa vittoria, in questo stadio. Eravamo in emergenza, questi ragazzi stanno facendo un campionato straordinario.

FLORIS 2: Non abbassiamo la guardia mai, abbiamo raggiunto una consapevolezza e una mentalità importante. Nel girone di andata abbiamo fatto degli errori, ma credo che 50 punti sono davvero tanti, anche perché nessuno in Italia ha fatto i punti del Bra. Anche i nostri sono numeri importanti, ma oltre in numeri mi piace sottolineare la compattezza: noi ultimamente prendiamo pochi gol e questo è un bene ed è quello che all’inizio ci mancava essendo una squadra nuova. I ragazzi hanno grande umiltà, c’è un’unione di intenti importante e per questo sono molto soddisfatto.

MATTEO BARZOTTI (Attaccante Varese): Questo è un gol molto importante, soprattutto per i 3 punti. Proseguiamo il nostro cammino nella maniera giusta, ora ci aspetta un altro turno infrasettimanale. Tante partite, tanti punti in ballo ma cerchiamo di fare il massimo. Da Imperia c’era un po’ di rabbia, anche se un pareggio ci poteva stare. Il cammino va preso nel complesso, stiamo facendo più di 2 punti a partita che è una media valida. Entrare dalla panchina non fa proprio piacere ma cerco sempre di farmi trovare pronto. Anche contro l’Oltrepò sarà un’altra gara dura: ci sarà da approcciarla nel modo giusto e cercarla di vincere con pazienza. È importante rimanere molto focalizzati su se stessi e continuare a fare le nostre cose per bene, facendo quanti più punti possibile.

MANUEL SCALISE (Allenatore Sanremese): Fa male perdere così, non ci stiamo. Indipendentemente dal momento, abbiamo perso 1-0 e come contro il Bra è stata una gara simile. Bisogna capire perché abbiamo perso e perché ci troviamo in questa situazione. Bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare in settimana. Noi non possiamo fare la scusante della buona partita: abbiamo perso e contano i punti. Il riassunto del sabato è questo: abbiamo raccolto zero. Abbiamo la fortuna di poter recuperare immediatamente. Il Varese, così come il Bra, mi ha fatto una buona impressione. Ma ora mi preme la mia squadra e non mi piace parlare degli altri.