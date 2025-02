Giorgia e Annalisa vincono la serata dei duetti a Sanremo

Con una interpretazione tecnicamente perfetta, Giorgia e Annalisa si sono aggiudicate la serata dei duetti, forse la piu attesa del festival dopo la finale.

La loro interpretazione di Skyfall, il brano di Adèle pensato per la colonna sonora di 007 ha colpito tutti, in una serata dove i brani interessanti sono stati davvero tanti: non solo quelli che si sono ritrovati sul podio insieme a loro.

Secondo è stato il duetto di Lucio Corsi con Topo Gigio: una performance – Nel blu dipinto di blu – meno bizzarra di quello che sembrava sulla carta, e molto più poetica e tenera.

Terzo è stato un duetto attesissimo: quello dove Fedez e Marco Masini cantavano “Bella Stronza” con la stessa intensità con cui Fedez interpreta da tutta la settimana il suo brano.

Ma tra i pezzi da riascoltare e rivedere c’è però anche il riuscitissimo omaggio a Pino Daniele da parte di Rocco Hunt e Clementino, e anche la gara tra ugole d’oro rapprsentata dal duetto tra Clara e il Volo, che hanno interpretato insieme The Sound of silence.

Nel complesso, una serata finalmente piacevole, e tutta da cantare

I primi dieci in classifica:

1 – Giorgia con Annalisa

2 – Lucio Corsi co Topo Gigio

3 – Fedez con Marco Masini

4 – Olly con Goran Bregovic

5 – Brunori Sas

6 – Irama con Arisa

7 – Rocco Hunt con Clementino

8 – Elodie con Achille Lauro

9 – Clara con il Volo

10 – the Kolor con Sal da Vinci