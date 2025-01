Frena l’epidemia influenzale durante le festività natalizie

Lieve, ma attesa, diminuzione del numero di casi di sindrome simil-influenzale nell’ultima settimana del 2024. Il calo si lega alla chiusura delle scuole per le festività.

Il livello d’incidenza è pari a 9,9 casi per mille assistiti ( era 10,5 nella settimana precedente). Nella stessa settimana della scorsa stagione l’incidenza raggiungeva il picco stagionale con 18,4 casi per mille assistiti.

I casi stimati di sindrome simil-influenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono circa 582.000, per un totale di circa 5.186.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza.

Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 23,58 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 11,12 nella fascia 15-64 anni a 9,78 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 6,47 casi per mille assistiti.

In Lombardia, nell’ultima settimana dell’anno, sono stati segnalati 2850 casi dai 200 medici sentinella che rappresentano 281.000 assistiti. Il tasso è quindi del 10,14 per mille con la fascia dei bimbi molto piccoli, 0 – 4 anni, che è la più colpita, circa un bambino ogni tre, mentre tra i 5 e i 14 anni la percentuale è del 10,84 per mille. In calo quella che comprende ragazzi e adulti tra i 15 e i 64 anni che tocca quota 9,58 per mille. Sempre bassa quella degli over 65 con il 5,87 per mille.