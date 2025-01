Fuoco d’artificio “sfugge al controllo”, incendiate tre auto a Oggiona Santo Stefano

A Oggiona Santo Stefano, in via Falcone, un incendio ha coinvolto tre auto poco dopo la mezzanotte. L’origine delle fiamme sembra essere un fuoco d’artificio sfuggito in orizzontale, che avrebbe incendiato una siepe nei pressi di un’abitazione.

Sul posto sono intervenute due autopompe dei Vigili del Fuoco, provenienti da Busto Arsizio e Tradate, oltre a un’autobotte di Busto Arsizio. L’incendio ha interessato alcune autovetture, ma fortunatamente non si registrano feriti.