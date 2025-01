Capodanno di fuoco: incendio in una casa a Clivio, auto e sterpaglie in fiamme nel Varesotto

Notte di Capodanno impegnativa per i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese e dei distaccamenti del territorio.

Oltre a diversi piccoli roghi di sterpaglie e cassonetti, presumibilmente provocati dai botti esplosi a mezzanotte, si sono registrati due interventi di particolare rilievo.

Il primo incendio si è verificato a Clivio, in via delle Sorgenti, poco dopo la mezzanotte. Le fiamme sono divampate in un’abitazione e i vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa e un mezzo dotato di modulo antincendio boschivo. La persona presente in casa è stata evacuata in sicurezza dal balcone.

A Oggiona Santo Stefano, in via Falcone, un altro incendio ha richiesto l’intervento di due autopompe, provenienti da Busto Arsizio e Tradate, e di un’autobotte di Busto Arsizio. Le fiamme, partite probabilmente da una siepe incendiata dai botti, hanno coinvolto alcune autovetture nei pressi di un’abitazione.

Infine, verso le 20 di martedì 31 dicembre, un rogo di sterpaglie si è sviluppato a Mercallo, in via Torino. Grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, il fuoco è stato circoscritto e i danni contenuti.