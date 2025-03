Al Borgo Musicale di Clivio le note di “Astor y Amigos”

Per Momenti musicali 2024-25, domenica 30 marzo ci sarà il duo formato da Tommaso Angelini e Alberto Maggiolo

Il duo formato da Tommaso Angelini e Alberto Maggiolo, rispettivamente al violino e al pianoforte, esplora un affascinante repertorio popolare. Ritmi di tango, zamba, valse e milonga si mescolano alle trasognate cancion popolari che trascinano il pubblico in un flusso di emozioni.

L’appuntamento è per domenica 30 marzo alle 18 presso l’Auditorium del Borgo musicale di Clivio, in via Trentini 31, con le musiche di Astor Piazzolla, Alberto Ginastera, Lili Boulanger, Carlos Garcia e altri.