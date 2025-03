“II Memorial Paolo Borsellino”: le scuole di Viggiù, Saltrio e Clivio unite per dire “No alla mafia”

Il 21 marzo si celebra la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, e in Valceresio si terrà il secondo “Memorial Paolo Borsellino” un evento per celebrare questa importante ricorrenza con il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole.

Alle ore 9,30, alla scuola secondaria di Saltrio, Roberto Leonardi, docente di Diritto amministrativo all’Università di Brescia e presidente dell’Associazione nazionale Carabinieri in congedo di Varese, terrà una conferenza sul tema della legalità, a cui parteciperanno delegazioni deL Consiglio comunale dei Ragazzi dell’Ufficio scolastico territoriale di Varese.

La mattinata proseguirà al campo sportivo di Viggiù, dove studenti della scuole di Saltrio, Cocquio Trevisagio e Porto Ceresio saranno protagonisti di “Un calcio alla mafia”, triangolare di calcio che avrà inizio alle 11,30.

L’evento è organizzato dall’Istituto comprensivo Martino Longhi di Viggiù in collaborazione con la Provincia di Varese, i Comuni di Viggiù, Saltrio e Clivio, il Consiglio comunale dei ragazzi della provincia di Varese e l’Ufficio scolastico territoriale.

Qui la locandina