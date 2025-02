Vigili del fuoco in azione a Clivio, in via San Carpoforo, per l’incendio di un tetto di un’abitazione di tre piani. Gli operatori sono intervenuti intorno alle 9.45 di giovedì 6 febbraio con un’ autopompa, un’autoscala, un’autobotte e un furgone per la protezione delle vie respiratorie.

Galleria fotografica Tetto in fiamme a Clivio, lunghe operazioni di spegnimento e bonifica 4 di 7

Lunghe e complesse le operazioni di spegnimento e bonifica, nonché le attività per verificare le origini del rogo. Non risultano feriti.