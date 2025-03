Gli danno la multa, lui incendia il comando di Polizia Locale di Oggiona con Santo Stefano: denunciato un 53enne

I Carabinieri della Stazione di Cassano Magnago, in collaborazione con la Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Busto Arsizio e con il Comando della Polizia Locale di Oggiona con Santo Stefano, hanno concluso una breve ma intensa attività investigativa che ha portato alla denuncia di un uomo per tentato incendio doloso e danneggiamento seguito da incendio.

Il fatto risale al 12 ottobre 2024, quando il 53enne, residente in provincia di Varese, si è presentato mascherato e travisato con un cappuccio, munito di una tanica contenente liquido infiammabile. L’uomo ha appiccato il fuoco alla finestra laterale del Comando di Polizia Locale, danneggiando anche il muro e la pavimentazione esterna. L’atto è stato compiuto come una sorta di ritorsione per una multa elevata a suo carico dai vigili locali in precedenza.

Gli inquirenti hanno raccolto indizi precisi e concordanti che hanno consentito di identificare l’autore del gesto, un operaio celibe di 53 anni, che è stato denunciato in stato di libertà e segnalato alla Procura della Repubblica.