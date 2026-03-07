A Gallarate 800 rose per le donne e un flash mob delle Ladies del “Metodo SDF“
L’appuntamento si svolgerà negli spazi del Centro Commerciale Malpensa Uno, in via Lario 37, che ospiterà l’iniziativa
Una giornata speciale dedicata alla forza, alla bellezza e all’unicità femminile. È quella che si prepara a vivere Gallarate, dove il Il Club delle Donne APS ha organizzato un evento simbolico e partecipato aperto a tutta la cittadinanza.
Nel corso della giornata saranno donate 800 rose a tutte le donne presenti, un gesto semplice ma significativo per celebrare il valore e la preziosità di ogni donna.
A rendere ancora più coinvolgente l’iniziativa sarà un flash mob delle Ladies del Metodo SDF, il format di danza ideato da Carolyn Smith, volto noto del programma televisivo Ballando con le Stelle. La performance collettiva porterà energia, emozione ed empowerment femminile, trasformando l’evento in un momento di festa, partecipazione e condivisione.
L’appuntamento si svolgerà negli spazi del Centro Commerciale Malpensa Uno, in via Lario 37, che ospiterà l’iniziativa.
La cittadinanza è invitata a prendere parte alla giornata per condividere un momento di incontro e riflessione dedicato al valore, alla forza e alla bellezza di tutte le donne.
Per informazioni è possibile consultare le pagine social del Club delle Donne APS su Instagram (@il_club_delle_donne_aps) e Facebook attraverso il gruppo SDF Carlotta Cannata Oggiona con Santo Stefano.
