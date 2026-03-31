Moreno Novello e Simone Fogliani alla guida dei Gruppi “Legno” e “Varie”

Prosegue il ciclo di assemblee 2026 dei gruppi merceologici di Confindustria Varese, che porterà al tradizionale appuntamento con l’assise generale in programma lunedì 15 giugno. L’ultima tappa si è tenuta nella sede di Lascor spa, a Sesto Calende, dove si è svolta l’assemblea congiunta dei Gruppi “Legno” e “Varie”.

(nella foto da sinistra: Novello e Fogliani)

L’incontro è servito a rinnovare le cariche e a mettere a fuoco priorità e prospettive dei due comparti. Per il Gruppo “Legno” è stato eletto presidente Moreno Novello, della Novello srl di Oggiona Santo Stefano. Al suo fianco, come vicepresidente, ci sarà Philippe Pietrobon, della F.lli Pietrobon srl. Confermato invece Fabio Pedroni Ratti, della CRC Professional Interiors, come delegato del Comitato Piccola Industria.

La nomina di Novello porta alla guida del gruppo un imprenditore legato a una realtà conosciuta per la lavorazione del legno e per la realizzazione di case in legno, con una particolare attenzione ai temi della sostenibilità, della bioedilizia e dell’efficienza energetica.

Nel Gruppo “Varie” l’assemblea ha scelto la continuità, riconfermando Simone Fogliani, della Fogliani spa di Busto Arsizio, alla presidenza e Giorgio Paglini, della G. & G. Paglini spa, alla vicepresidenza. È stato invece designato come delegato del Comitato Piccola Industria Massimo Tartaro, della Dante Bertoni srl.

La riconferma di Fogliani premia invece il percorso di un’azienda storica e ben radicata sul territorio, attiva nella distribuzione di materiale elettrico, illuminotecnica, automazione industriale, sistemi per la sicurezza e impianti speciali. A

chiudere l’incontro è stato anche l’intervento di Salvatore Sciascia della Liuc – Università Cattaneo, che ha affrontato il tema del ricambio generazionale nelle imprese familiari, uno dei nodi più sentiti dal mondo produttivo.