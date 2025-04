Novello Case porta la sostenibilità nel cuore di Materia

Tra le tante imprese che hanno collaborato per trasformare in realtà Materia, la nuova casa di VareseNews, c’è anche Novello Case. L’azienda specializzata nella produzione e costruzione di case in legno sostenibili si è infatti occupata del soffitto e dei rivestimenti dell’agorà (lo spazio dedicato agli eventi e agli incontri al centro dell’ex-scuola di Sant’Alessandro), portando a Materia non solo la sua esperienza, ma anche un po’ di quella filosofia che l’ha accompagnata fin dagli inizi.

Una storia fatta di sostenibilità…

Quello di Novello Case è infatti un percorso che unisce l’attenzione per l’ambiente al rapporto con le persone. Nata come divisione di Novello srl dedicata all’architettura sostenibile, Novello Case è ora un’azienda interamente specializzata nella produzione e costruzione di edifici in legno ad alta efficienza energetica.

«Il legno – spiega Moreno Novello, uno dei titolari – è il materiale di costruzione più antico al mondo, ma ha caratteristiche che lo rendono utilissimo ancora oggi per realizzare edifici più efficienti dal punto di vista energetico, risparmiando sulle bollette. Oggi, il 7% delle nuove costruzioni sono realizzate in legno. Non è più quindi un mercato di nicchia, ma un settore che sta riscuotendo sempre più interesse».

… e legame col territorio

Nel 2009, Novello Case ha inaugurato la sua sede produttiva attuale a Oggiona Santo Stefano: un edificio realizzato nel rispetto dei canoni di sostenibilità e risparmio energetico propri della bioedilizia. Una scelta nata dalla necessità di raggruppare i tre diversi stabilimenti produttivi di Albizzate, Sumirago e Solbiate, ma anche da quella di restare in provincia di Varese, il territorio dove l’azienda ha le sue radici.

«Il Varesotto – spiega Novello – è una bellissima provincia con delle bellissime persone. La nostra famiglia è originaria di questo territorio, ma abbiamo deciso di rimanere qui soprattutto per venire incontro alle necessità dei nostri 60 dipendenti e delle loro famiglie».

«Una ristrutturazione giusta e con materiali naturali»

La sede di Novello Case a Oggiona Santo Stefano costruita utilizzando come materiali principali legno e carta riciclata

«Lavorare a Materia – racconta Moreno Novello, che ha diretto di persona i lavori – è stata un’esperienza diversa, ma sicuramente bella e divertente. Sono convinto che abbiamo fatto una ristrutturazione giusta, arricchendo gli interni di Materia con materiali naturali e sostenibili in armonia col resto dell’edificio».

L’agorà di Materia al termine dei lavori di ristrutturazione