Il 16° Festival dantesco approda al Nuovo di Varese con due scuole e tanti cortometraggi

Il papà della lingua italiana protaonista giovedì 19 marzo del contest nazionale dedicato a Dante. In gara le scuole primarie di Cazzago Brabbia e Inarzo e di Oggiona

Per la prima volta la città di Varese è tra le tappe del Festival Dantesco, il contest nazionale nato per celebrare il sommo poeta. La 16^ edizione della kermesse, partita domenica 15 marzo da Roma – dove si concluederà il prossimo 29 marzo – farà tappa al Cinema Nuovo di Viale dei mille nel pomeriggio di giovedì 19 marzo dalle ore 18, con la proiezione di una carrellata di cortometraggi creati da otto scuole di cinque diverse regioni.

Due di queste scuole sono della provincia di Varese: la primaria Battisti di Oggiona (IC Galvaligi di Solbiate Arno), al suo debutto al Festival Dantesco, e la primaria Pascoli di Cazzago Brabbia e Inarzo, che è già veterana del Festival Dantesco in un progetto che si rinnova, sempre con il sostegno della dirigente dell’Istituto comprensivo Da Vinci di Azzate. Proprio la passione della primaria Pascoli per Dante, unita alla creatività musicale e cinematografica dei suoi studenti, ha già portato la scuola al 3° posto del 14° Festival Dantesco, nel 2024, con il corto Commedia in blu, ispirato al paradiso della Divina Commedia.

Il 16° FESTIVAL DANTESCO

Ideato nel 2010 dall’Associazione Xenia e diretto dal regista Paolo Pasquini, il Festival nasce con l’obiettivo di promuovere il dialogo tra l’opera di Dante Alighieri e i linguaggi delle arti contemporanee, attraverso teatro, cinema, fotografia e nuovi media. Un’iniziativa culturale che è una vera e propria festa con eventi, sempre a partecipazione gratuita, in sette città italiane: oltre a Roma e Varese anche Bastia Umbra, Padova, Cantù, Matera e Saluzzo)

In totale a questa edizione 2026 partecipano oltre 400 opere provenienti da 60 Paesi e in particolare da da Stati Uniti, Canada, Turchia, Brasile, Argentina e Polonia. Ma è dall’Iran che arriva il maggior numero di proposte, con 38 lavori presentati, che hanno al centro temi legati a sopravvivenza, fuga, vendetta e perdita del senso di casa.

Grande spazio è dedicato anche ai giovani e alla scuola italiani. Ben 1600 studenti di otto istituti italiani, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado, hanno partecipato alla realizzazione di cortometraggi ispirati alla Commedia nell’ambito del PNCIS Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha finanziato il Concorso video under 20 di questa edizione.

I CORTI VARESINI IN GARA

Dopo aver esplorato inferno e paradiso della Divina Commedia nelle prime due partecipazioni al Festival Dantesco, i bambini della scuola primaria Pascoli di Cazzago Brabbia e Inarzo questa volta si sono lasciati ispirare dal Purgatorio della Divina Commedia. E in particolare il concetto di amicizia, attraverso l’incontro di Dante con Forese Donati, Casella e Sordello.

Nel cortometraggio realizzato dai bambini, il valore della pace e quello dell’amicizia si trasformano in vere e proprie ricette da cucinare insieme. Magari sule note di una canzone che è un originale trbuto ad Achille Lauro. amicizia e pace che i bambini hanno pensato come ricette da cucinare e offrire al mondo.

Diverso il lavoro dei bambini della scuola primaria di Oggiona, che invece hanno rielaborato i mostri incontrati da Dante nel suo viaggio, per svelare le paure e le emozioni da cui sono nati.

Tutti i corti in gara saranno proiettati e valutati da una giuria il 19 marzo al cinema Nuovo di Varese in vista della serata finale del Festival Dantesco, in programma il 29 marzo alla Vetra Academy di Nicola Sganga presso Cinecittà, a Roma, con le premiazioni finali.